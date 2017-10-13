Активисты движения «Убитые дороги» зафиксировали нарушения при укладке асфальта

Активисты движения «Убитые дороги» зафиксировали факт нарушения технологического процесса при укладке асфальта в Пскове. На улице Вокзальной в непрекращающийся дождь подрядная организация провела работы по асфальтированию подъездной дороги, части тротуара и парковки для автомобилей.
Несмотря на кажущуюся ровную поверхность после укладки катком, такое покрытие долго не держится, говорят активисты. Даже при первом рассмотрении заметно, что оно имеет пористую структуру, да и к температуре укладываемой смеси возникли вопросы.
Кирилл Радион
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Октябрь 2017
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