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Активисты движения «Убитые дороги» зафиксировали нарушения при укладке асфальта

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Категория: Вести-Псков
Создано 13.10.2017 15:53

Активисты движения «Убитые дороги» зафиксировали факт нарушения технологического процесса при укладке асфальта в Пскове. На улице Вокзальной в непрекращающийся дождь подрядная организация провела работы по асфальтированию подъездной дороги, части тротуара и парковки для автомобилей.

Несмотря на кажущуюся ровную поверхность после укладки катком, такое покрытие долго не держится, говорят активисты. Даже при первом рассмотрении заметно, что оно имеет пористую структуру, да и к температуре укладываемой смеси возникли вопросы.

Кирилл Радион

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