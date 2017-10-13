Псковский роддом намерен подать иск против девушки, рассказавшей о хамстве медиков

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 13.10.2017 13:50

Псковский перинатальный центр намерен подать встречный иск к девушке, которая разместила в соцсетях сообщение о хамстве и непрофессионализме медиков, принимавших у неё роды. Это сообщение появилось на сайте "Общественный контроль". По данным Интернет-ресурса, главным пунктом иска может стать «подрыв деловой репутации».

Напомним, рассказ псковской журналистки и её намерение подать в суд на врачей за ущерб здоровью вызвали широкий резонанс.

Общественный совет по защите прав пациентов провел специальное выездное заседание в Перинатальном центре. На нём юрист Ольга Кутузова рассказала, что к ней обратились минимум полсотни девушек с подобной проблемой, некоторые из них готовы идти в суд. Медперсонал роддома в свою очередь посетовал на то, что роженицы приходят неподготовленные. В эфире Радио «Маяк-Псков» главврач Перинатального центра Сергей Сукманюк признал, что проблемы в учреждении есть и даже принёс извинения тем, кто столкнулся с хамством персонала. Глава облздрава Игорь Потапов в интервью «Вести-24» пообещал, цитата "изживать проблемы, а не становиться в позу обиженного". А спустя несколько дней появилась информация о встречном иске к пациентке. Как сообщает сайт "Общественный контроль" со ссылкой на Комитет по здравоохранению и фармации, проведённая медиками проверка показала, что акушерка, работавшая в ту смену, страдает частичной потерей слуха, поэтому, чтобы себя услышать, она вынуждена повышать голос. И якобы именно это молодая женщина могла принять за грубость.

Светлана Пущина