Новый Псковский перинатальный центр готов на 86%

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 13.10.2017 11:40

Псковский перинатальный центр готов на 86%. Его должны сдать в декабре. Об этом заявил заместитель губернатора Псковской области Александр Кузнецов, побывав на объекте. По словам подрядчика, уже введены в строй системы водоснабжения, теплоснабжения и канализации. Сейчас строители работают над фасадом здания, он должен быть готов к концу ноября и внутренней отделкой.

Все инженерные сети смонтированы на 90%, осталось завершить монтаж нового медицинского оборудования и провести общие пуско-наладочные работы. Напомним, площадь нового перинатального центра - более 20 тысяч кв. метров, рассчитан он на 110 мест.

Удалов Андрей