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В Пскове можно сделать анализ на ВИЧ, не сдавая кровь

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Категория: Вести-Псков
Создано 13.10.2017 11:37

Сегодня в Псков прибудет специальный поезд Министерства здравоохранения, в котором можно будет бесплатно и быстро сдать анализ на ВИЧ. Чтобы узнать о наличии вируса, потребуется 10-15 минут. Кровь сдавать не нужно, для определения инфекции делается анализ слюны.

Также тестирование будет проходить в Псковском государственном университете и на швейной фабрике «Славянка». В Пскове акция продлится до 17 октября.

Кирилл Радион

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