В Пскове можно сделать анализ на ВИЧ, не сдавая кровь

Сегодня в Псков прибудет специальный поезд Министерства здравоохранения, в котором можно будет бесплатно и быстро сдать анализ на ВИЧ. Чтобы узнать о наличии вируса, потребуется 10-15 минут. Кровь сдавать не нужно, для определения инфекции делается анализ слюны.
Также тестирование будет проходить в Псковском государственном университете и на швейной фабрике «Славянка». В Пскове акция продлится до 17 октября.
Кирилл Радион
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Октябрь 2017
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