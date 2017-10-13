В Пскове можно сделать анализ на ВИЧ, не сдавая кровь

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 13.10.2017 11:37

Сегодня в Псков прибудет специальный поезд Министерства здравоохранения, в котором можно будет бесплатно и быстро сдать анализ на ВИЧ. Чтобы узнать о наличии вируса, потребуется 10-15 минут. Кровь сдавать не нужно, для определения инфекции делается анализ слюны.

Также тестирование будет проходить в Псковском государственном университете и на швейной фабрике «Славянка». В Пскове акция продлится до 17 октября.

Кирилл Радион