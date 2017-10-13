Семь дворов будут отремонтированы в Острове по проекту «Городская среда»

Семь дворов будут отремонтированы в этом году в Острове по проекту партии "Единая Россия" «Городская среда». На работы выделено 13 миллионов рублей, из них половина - из районного бюджета. Сейчас завершены работы в микрорайоне по улице Клавы Назаровой. Здесь расположены несколько малоэтажных домов.
Подрядчик капитально отремонтировал проезд, сделал несколько парковочных карманов. В планах у администрации района - благоустройство расположенной здесь зеленой зоны с прудом. Еще на двух объектах стартовали подготовительные работы - во дворах строители обновили бордюр и сделали основание под укладку асфальта.
Иван Павлов
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Октябрь 2017
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