Семь дворов будут отремонтированы в Острове по проекту «Городская среда»

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 13.10.2017 11:36

Семь дворов будут отремонтированы в этом году в Острове по проекту партии "Единая Россия" «Городская среда». На работы выделено 13 миллионов рублей, из них половина - из районного бюджета. Сейчас завершены работы в микрорайоне по улице Клавы Назаровой. Здесь расположены несколько малоэтажных домов.

Подрядчик капитально отремонтировал проезд, сделал несколько парковочных карманов. В планах у администрации района - благоустройство расположенной здесь зеленой зоны с прудом. Еще на двух объектах стартовали подготовительные работы - во дворах строители обновили бордюр и сделали основание под укладку асфальта.

Иван Павлов