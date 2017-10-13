Проверить свои знания в филологии, истории и географии смогут псковичи на этнографическом диктанте

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 13.10.2017 11:34

Псковичи напишут большой этнографический диктант. Во второй раз Псковская область примет участие во Всероссийской акции. Третьего ноября проверить свои знания в филологии, истории и географии сможет любой желающий, возраст не ограничен. В Пскове будут работать три площадки две из них в Псковском государственном университете и одна в Академии туризма.

В Великих Луках - в Академии физкультуры и спорта. В прошлом году в этнографическом диктанте приняли участие около двухсот псковичей, в этом организаторы ожидают в два раза больше. Тестовые задания будут состоять из двух частей - федеральных и региональных вопросов. Итоги акции подведут ко Дню конституции двенадцатого декабря.

Наталья Барарь