Петербургский театр им. Ленсовета приедет в Псков с гастролями

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 13.10.2017 11:29

Гастроли петербургского театра имени Ленсовета состоятся в Пскове в конце октября. Об этом рассказали руководители театра в ходе телемоста Петербург-Москва-Псков. Гастроли пройдут в рамках проекта "Большие гастроли" при поддержке Министерства культуры.

Псков театр имени Ленсовета привезет три спектакля - "Город. Женитьба. Гоголь" по произведению Николая Гоголя, "Без вины виноватые" по пьесе Николая Островского и театральный хит - "Малыш и Карлсон", который в этом году отмечает свой сорок восьмой сезон показа. Для всех спектаклей в Пскове будут привезены оригинальные декорации и реквизит.

Иван Павлов