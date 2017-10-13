Петербургский театр им. Ленсовета приедет в Псков с гастролями

Гастроли петербургского театра имени Ленсовета состоятся в Пскове в конце октября. Об этом рассказали руководители театра в ходе телемоста Петербург-Москва-Псков. Гастроли пройдут в рамках проекта "Большие гастроли" при поддержке Министерства культуры.
Псков театр имени Ленсовета привезет три спектакля - "Город. Женитьба. Гоголь" по произведению Николая Гоголя, "Без вины виноватые" по пьесе Николая Островского и театральный хит - "Малыш и Карлсон", который в этом году отмечает свой сорок восьмой сезон показа. Для всех спектаклей в Пскове будут привезены оригинальные декорации и реквизит.
Иван Павлов
|
Октябрь 2017
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31
|1
|2
|3
|4
|5