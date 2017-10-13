Парк в Ореховно – один из 7 уникальных садов мира по версии журнала «Forbes Life»

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 13.10.2017 11:28

Где увидеть замок в англо-нормандском стиле и великолепный сад не то из французского романа, не то из итальянской новеллы? С липовыми боскетами, стриженым итальянским партером, ровными аллеями, скульптурами ангелов, гротом и фонтаном. Оказывается для этого не нужно выезжать за пределы Псковской области.

Усадьба Ореховно находится в Пустошкинском районе и появилась на месте заброшенных огородов и пустырей. По версии журнала «Форбс Лайф» парк в Ореховно входит в семерку уникальных садов мира.

Екатерина Давыдова, Александр Калинин