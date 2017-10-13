Парк в Ореховно – один из 7 уникальных садов мира по версии журнала «Forbes Life»

Где увидеть замок в англо-нормандском стиле и великолепный сад не то из французского романа, не то из итальянской новеллы? С липовыми боскетами, стриженым итальянским партером, ровными аллеями, скульптурами ангелов, гротом и фонтаном. Оказывается для этого не нужно выезжать за пределы Псковской области.
Усадьба Ореховно находится в Пустошкинском районе и появилась на месте заброшенных огородов и пустырей. По версии журнала «Форбс Лайф» парк в Ореховно входит в семерку уникальных садов мира.
Екатерина Давыдова, Александр Калинин
|
Октябрь 2017
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31
|1
|2
|3
|4
|5