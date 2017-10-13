Николай Цуканов официально представил ВРИО губернатора Псковской области Михаила Ведерникова

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 13.10.2017 11:41

Временно исполняющего обязанности губернатора Псковской области Михаила Ведерникова представил сегодня полномочный представитель президента Российской Федерации в СЗФО Николай Цуканов. Он отметил, что сейчас главная задача заручиться поддержкой жителей, войти в бюджетный процесс региона и завершить начатые в области проекты.

Такие, например, как строительство перинатального центра, Северного обхода, новой школы в Великих Луках. С Михаилом Ведерниковым, подчеркнул полпред, он проработал почти год. Ни одного замечания к работе за это время не было, все вопросы решались точно и в срок. Напомню, Михаил Ведерников с февраля занимал должность заместителя полпреда в Калининградской области. Поэтому особенности работы в приграничном регионе ему знакомы. Поддержку ВРИО губернатора Псковской области обещал оказывать и Андрей Турчак. В частности, совместная работа ждет их в федеральном оргкомитете по подготовке к Ганзейским дням. Михаил Ведерников: «Я честно признаюсь, что Псковская область - регион для меня новый, несмотря на то, что родился я на Северо-Западе. В этой части рассчитываю на вашу поддержку, для того, чтобы можно было максимально быстро с регионом познакомиться, погрузиться в проблематику и совместно начать решать все проблемные вопросы. Хочу сказать сразу, что буду руководствоваться принципом преемственности, у нас с Андреем Анатольевичем достаточно длительные товарищеские отношения. Мы давно хорошо друг друга знаем. Ни каких резких кадровых решений не будет. Поэтому всех призываю работать спокойно, но максимально эффективно».

Екатерина Давыдова