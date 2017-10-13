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Нужны ли корпоративные мероприятия? Обсудим в "Шоу вежливых людей" на радиостанции "Маяк-Псков" 13 октября с 17.05

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Категория: Вести-Псков
Создано 13.10.2017 10:53

Нужны ли корпоративные мероприятия? Обсудим в Шашлыки на природе. Вечеринка в пафосном клубе. Спортивный турнир в зале. Преодоление на скорость "полосы препятствий". На Западе это называется "тимбилдинг", у нас - "корпоративы". Но смысл этих понятий разный.

Какие корпоративные мероприятия проводят в вашей компании, и хочется ли после них лучше работать?

Об этом говорим в эту пятницу с 17.05 на радиостанции «Маяк-Псков» в "Шоу Вежливых Людей". В студии - организатор тимбилдинговых мероприятий Игорь Парчинский.
 

 
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