Официальное представление врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова назначено на 13 октября

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 12.10.2017 21:26

Официальное представление временно исполняющего обязанности губернатора Псковской области Михаила Ведерникова назначено на завтра, сообщили в пресс-службе региональной администрации. Что же касается выборов нового руководителя региона, по словам председателя облизбиркома Николая Цветкова, они должны состояться в Единый день голосования в сентябре 2018 года.