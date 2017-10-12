Полпред президента в СЗФО Николай Цуканов поздравил Михаила Ведерникова с назначением на должность

В адрес Михаила Ведерникова, который назначен временно исполняющим обязанности руководителя региона, уже поступают поздравления и слова благодарности. Теплые поздравления поступили от полномочного представителя Президента в Северо-Западном федеральном округе Николая Цуканова.
Он высоко оценил результаты работы Михаила Ведерникова на должности заместителя полпреда Президента России в СЗФО и выразил уверенность в том, что его обширный профессиональный опыт поможет в решении многообразных задач, стоящих перед главой региона.
Алина Толкачева
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Октябрь 2017
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