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Полпред президента в СЗФО Николай Цуканов поздравил Михаила Ведерникова с назначением на должность

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Категория: Вести-Псков
Создано 12.10.2017 21:24

В адрес Михаила Ведерникова, который назначен временно исполняющим обязанности руководителя региона, уже поступают поздравления и слова благодарности. Теплые поздравления поступили от полномочного представителя Президента в Северо-Западном федеральном округе Николая Цуканова.

Он высоко оценил результаты работы Михаила Ведерникова на должности заместителя полпреда Президента России в СЗФО и выразил уверенность в том, что его обширный профессиональный опыт поможет в решении многообразных задач, стоящих перед главой региона.

Алина Толкачева

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