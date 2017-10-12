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Николай Козловский: «Вклад Андрея Анатольевича в развитие Псковской области трудно сегодня переоценить, потому что действительно сделано много»

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Категория: Вести-Псков
Создано 12.10.2017 17:20

Глава города Великие Луки, Николай Козловский поделился: «Работу Андрея Анатольевича Турчака, как губернатора Псковской области, конечно, оценить можно только положительно. Это реализация многих социальных проектов, реализация проектов, которые направлены на развитие экономики, промышленности, развитие сельского хозяйства. Его вклад трудно сегодня переоценить, потому что действительно сделано много».

Лариса Чурикова

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