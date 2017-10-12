Валерий Павлов о работе Андрея Турчака на посту губернатора: «Андрей Анатольевич одним из первых в стране ввёл грантовую политику в области»

Валерий Павлов, председатель общественной палаты Псковской области, о работе Андрея Турчака на посту губернатора Псковской области.
Валерий Павлов: "Надо должное отдать, что для укрепления материальной базы много сделано. Смотрите, фестиваль «Крещендо» у нас стал проводиться". В 2010 году Андрей Анатольевич, кстати говоря, одним из первых в стране ввёл грантовую политику в области. И мы с 2010 года социально ориентированным организациям на конкурсной основе выделяем деньги на осуществление проектов. И таких проектов очень много».
Алина Толкачева
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Октябрь 2017
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