Валерий Павлов о работе Андрея Турчака на посту губернатора: «Андрей Анатольевич одним из первых в стране ввёл грантовую политику в области»

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 12.10.2017 20:39

Валерий Павлов, председатель общественной палаты Псковской области, о работе Андрея Турчака на посту губернатора Псковской области.

Валерий Павлов: "Надо должное отдать, что для укрепления материальной базы много сделано. Смотрите, фестиваль «Крещендо» у нас стал проводиться". В 2010 году Андрей Анатольевич, кстати говоря, одним из первых в стране ввёл грантовую политику в области. И мы с 2010 года социально ориентированным организациям на конкурсной основе выделяем деньги на осуществление проектов. И таких проектов очень много».

Алина Толкачева