Александр Котов: «Я бы отметил положительное качество Андрея Турчака - чуткое, внимательное отношение к людям»

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 12.10.2017 20:51

Александр Котов, Председатель Псковского областного Собрания депутатов про работу Андрея Турчака на посту губернатора Псковской области: «Я бы отметил его положительное качество, присущее далеко не всем руководителям - чуткое, внимательное отношение к людям. Он умел людей выслушать, разговаривать. За ту работу, которую он провел в Псковской области на посту руководителя, ему можно сказать большое спасибо».

Алина Толкачева