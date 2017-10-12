Александр Котов: «Я бы отметил положительное качество Андрея Турчака - чуткое, внимательное отношение к людям»

Александр Котов, Председатель Псковского областного Собрания депутатов про работу Андрея Турчака на посту губернатора Псковской области: «Я бы отметил его положительное качество, присущее далеко не всем руководителям - чуткое, внимательное отношение к людям. Он умел людей выслушать, разговаривать. За ту работу, которую он провел в Псковской области на посту руководителя, ему можно сказать большое спасибо».
Алина Толкачева
|
Октябрь 2017
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31
|1
|2
|3
|4
|5