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Какими заботами осенью живет музей-заповедник "Михайловское"? Узнаем в программе "Стартовая площадка" на "Радио России-Псков" 13 октября в 7.20

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Категория: Вести-Псков
Создано 12.10.2017 19:47

Какими заботами осенью живет музей-заповедник «Октябрь уж наступил» … Так писал о своём любимом времени года А. С. Пушкин. А какими заботами с наступлением осени живёт Государственный мемориальный историко-литературный и природно-ландшафтный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское»?

Об этом будем говорить в программе "Стартовая Площадка" с директором этого заповедника, лауреатом Государственной премии России, Заслуженным работником культуры РФ Георгием Василевичем.

Не пропустите! 13 октября с 7.20

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