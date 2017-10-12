«Октябрь уж наступил» … Так писал о своём любимом времени года А. С. Пушкин. А какими заботами с наступлением осени живёт Государственный мемориальный историко-литературный и природно-ландшафтный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское»?
Об этом будем говорить в программе "Стартовая Площадка" с директором этого заповедника, лауреатом Государственной премии России, Заслуженным работником культуры РФ Георгием Василевичем.
Не пропустите! 13 октября с 7.20
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Октябрь 2017
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