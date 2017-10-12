Подробности Категория: Вести-Псков Создано 12.10.2017 19:47

«Октябрь уж наступил» … Так писал о своём любимом времени года А. С. Пушкин. А какими заботами с наступлением осени живёт Государственный мемориальный историко-литературный и природно-ландшафтный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское»?

Об этом будем говорить в программе "Стартовая Площадка" с директором этого заповедника, лауреатом Государственной премии России, Заслуженным работником культуры РФ Георгием Василевичем.

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