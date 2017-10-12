Глава Ингушетии: «На любых должностях Михаил Ведерников остается человеком с большой буквы»

С назначением на новую должность Михаила Ведерникова поздравил глава Ингушетии. Как сообщает интернет-газета «Ингушентия», поздравление Юнус-Бек Евкуров опубликовал на своей странице в Instagram.
«Я рад поздравить с назначением на ответственную должность и. о. губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Михаил Юрьевич на любых должностях оставался и остается человеком с большой буквы, настоящим другом и соратником. Несмотря на свою молодость, он обладает взвешенной позицией и высоким профессионализмом. Уверен, что практика и опыт работы, в том числе и у нас в округе в должности заместителя Полпреда СКФО, будут способствовать решению новых задач», - написал Юнус-Бек Евкуров.
Кроме того, глава Ингушетии поздравил с новым назначением и Андрея Турчака. «Не могу не поздравить с назначением своего коллегу Андрея Турчака, который пошел на повышение и назначен и.о. секретаря Генсовета партии "Единая Россия". Он долгое время руководил субъектом, многое сделал для процветания Псковской области. Уверен, это ему пригодится на новом месте. Желаю Михаилу Юрьевичу и Андрею Анатольевичу успехов на новых должностях!», - написал Юнус-Бек Евкуров на своей странице ВКонтакте.
Анастасия Цепина
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