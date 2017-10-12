Рашид Темрезов поздравил Михаила Ведерникова с назначением на должность и.о. губернатора Псковской области

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 12.10.2017 18:45

Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов поздравил Михаила Ведерникова с назначением на должность временно исполняющего обязанности Губернатора Псковской области. Об этом сообщает РИА «Карачаево-Черкесия».

В своем аккаунте в Instagram глава КЧР написал следующее: "Поздравляю с назначением на должность временно исполняющего обязанности Губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Начался новый ответственный этап в его жизни. Уверен, его опыт, в том числе приобретённый здесь, на Северном Кавказе, в качестве заместителя Полпреда Президента РФ в СКФО, креативность и инициативность, свойственные Михаилу Юрьевичу при принятии решений, позволят достойно справиться с новыми масштабными задачами по развитию Псковской области и оправдать высокое доверие, оказанное Президентом России В.В. Путиным. От души желаю Михаилу Юрьевичу успехов в новой должности на благо жителей Псковской области и нашей Родины-России!".

Анастасия Цепина

