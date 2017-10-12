Глава Калининградской области Антон Алиханов поздравил Михаила Ведерникова с новым назначением

Глава Калининградской области Антон Алиханов поблагодарил Михаила Ведерникова, которого сегодня назначили временно исполняющим обязанности губернатора Псковской области, за работу в Янтарном крае. Об этом сообщают «Вести-Калининград».
«Поздравляю Михаила Юрьевича с назначением. Благодарю за продуктивную работу на благо Калининградской области и рад за жителей Псковской области. Всё получится!», — написал Антон Алиханов в Instagram. 42-летний Ведерников — действительный государственный советник Российской Федерации 2-го класса. В феврале 2017 года был назначен заместителем полномочного представителя президента в СЗФО, курируя Калининградскую область.
Напомним, сегодня, 12 октября, Владимир Путин провёл рабочую встречу с Михаилом Ведерниковым, в ходе которой информировал о решении назначить его временно исполняющим обязанности губернатора Псковской области. Глава государства подписал указ, в соответствии с которым Андрей Турчак освобождён от должности губернатора Псковской области по собственному желанию.
Анастасия Цепина
|
Октябрь 2017
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31
|1
|2
|3
|4
|5