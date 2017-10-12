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Глава Калининградской области Антон Алиханов поздравил Михаила Ведерникова с новым назначением

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Категория: Вести-Псков
Создано 12.10.2017 18:34

Глава Калининградской области Антон Алиханов поздравил Михаила Ведерникова с новым назначениемГлава Калининградской области Антон Алиханов поблагодарил Михаила Ведерникова, которого сегодня назначили временно исполняющим обязанности губернатора Псковской области, за работу в Янтарном крае. Об этом сообщают «Вести-Калининград».

«Поздравляю Михаила Юрьевича с назначением. Благодарю за продуктивную работу на благо Калининградской области и рад за жителей Псковской области. Всё получится!», — написал Антон Алиханов в Instagram. 42-летний Ведерников — действительный государственный советник Российской Федерации 2-го класса. В феврале 2017 года был назначен заместителем полномочного представителя президента в СЗФО, курируя Калининградскую область.

Напомним, сегодня, 12 октября, Владимир Путин провёл рабочую встречу с Михаилом Ведерниковым, в ходе которой информировал о решении назначить его временно исполняющим обязанности губернатора Псковской области. Глава государства подписал указ, в соответствии с которым Андрей Турчак освобождён от должности губернатора Псковской области по собственному желанию.

Анастасия Цепина

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