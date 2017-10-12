Как работу Андрея Турчака на посту губернатора оценили его коллеги

Работу Андрея Турчака на посту губернатора Псковской области оценили его коллеги: Елена Бибикова, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике и глава города Великие Луки, Николай Козловский.
Елена Бибикова, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике, вспомнила, что
«работа Андрея Турчака в качестве губернатора, началась с принятия закона нашей области о ветеранах труда Псковской области. Затем очень много было социальных программ всевозможных».
Глава города Великие Луки, Николай Козловский поделился: «Работу Андрея Анатольевича Турчака, как губернатора Псковской области, конечно оценить можно только положительно. Это реализация многих социальных проектов, реализация проектов, которые направлены на развитие экономики, промышленности, развитие с/х. Его вклад трудно сегодня переоценить, потому что действительно сделано много».
Виктория Писукова, Лариса Чурикова
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Октябрь 2017
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