Елена Бибикова: «Работа Андрея Турчака в качестве губернатора началась с принятия закона нашей области о ветеранах труда»

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 12.10.2017 18:29

Елена Бибикова, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике, рассказала, что «работа Андрея Турчака в качестве губернатора, началась с принятия закона нашей области о ветеранах труда Псковской области. Затем очень много было социальных программ всевозможных».

Виктория Писукова