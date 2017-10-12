logo_rss logo_vk logo_ok logo_facebook logo_twitter logo_youtube logo_rss logo_instagram
Главная > Новости > Вести-Псков
 
 
 

Елена Бибикова: «Работа Андрея Турчака в качестве губернатора началась с принятия закона нашей области о ветеранах труда»

  • Печать
Подробности
Категория: Вести-Псков
Создано 12.10.2017 18:29

Елена Бибикова, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике, рассказала, что «работа Андрея Турчака в качестве губернатора, началась с принятия закона нашей области о ветеранах труда Псковской области. Затем очень много было социальных программ всевозможных».

Виктория Писукова

SocButtons v1.5
 

Похожие материалы

Лента новостей

Новое видео

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Видео

  • 1
  • 2
  • 3

Новости

 
 

Как Вы относитесь к запрету на продажу алкоголя лицам до 21 года в Псковской области?

Октябрь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
В рифму
Хлебосол
Kinza
соавтор
Россия 1
Россия 24
Радио России Радио Маяк