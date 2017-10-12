Сегодня исполняющим обязанности губернатора Псковской области назначен Михаил Ведерников. Ранее президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Псковской области Андрея Турчака по собственному желанию. И сегодня же премьер-министр страны и председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев назначил Андрея Турчака исполняющим обязанности секретаря Генсовета «Единой России». Новые назначения обсудим в программе "Постфактум".
Слушайте на "Радио России-Псков" 12 октября в 18.10
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Октябрь 2017
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