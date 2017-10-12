logo_rss logo_vk logo_ok logo_facebook logo_twitter logo_youtube logo_rss logo_instagram
Главная > Новости > Вести-Псков
 
 
 

Михаил Ведерников - исполняющий обязанности губернатора Псковской области

  • Печать
Подробности
Категория: Вести-Псков
Создано 12.10.2017 15:41

Михаил Ведерников - исполняющий обязанности губернатора Псковской областиВедерников Михаил Юрьевич. Действительный государственный советник Российской Федерации 2-го класса. Родился 7 марта 1975 года в Ленинградской области.

В 1998 г. окончил Северо-Западную академию государственной службы Российской академии государственной службы при Президенте Российской Федерации.

С 2000 г.: первый заместитель председателя РО ООО «Молодежное Единство» Ленинградской области,

2001 – 2005: депутат муниципального собрания муниципального образования «Выборгский район Ленинградской области»,

2005 – 2009: депутат Совета депутатов муниципального образования «Выборгское городское поселение»,

2006 – 2010: председатель Общественной молодежной палаты при Законодательном Собрании Ленинградской области,

2007 – 2010: заместитель, первый заместитель руководителя Регионального исполкома Ленинградского областного регионального отделения Партии «Единая Россия»,

С марта 2010 по декабрь 2012 – советник департамента региональной политики, начальник департамента по работе с регионами Южного и Северо-Кавказского федеральных округов Управления Президента Российской Федерации по внутренней политике,

С декабря 2012 по февраль 2017: заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе,

С февраля 2017: заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе.

Награды: Почетная грамота Президента Российской Федерации; благодарность Президента Российской Федерации.
 

SocButtons v1.5
 

Лента новостей

Новое видео

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Видео

  • 1
  • 2
  • 3

Новости

 
 

Как Вы относитесь к запрету на продажу алкоголя лицам до 21 года в Псковской области?

Октябрь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
Kinza
Хлебосол
В рифму
соавтор
Россия 1
Россия 24
Радио России Радио Маяк