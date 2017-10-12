Михаил Ведерников - исполняющий обязанности губернатора Псковской области

Ведерников Михаил Юрьевич. Действительный государственный советник Российской Федерации 2-го класса. Родился 7 марта 1975 года в Ленинградской области.
В 1998 г. окончил Северо-Западную академию государственной службы Российской академии государственной службы при Президенте Российской Федерации.
С 2000 г.: первый заместитель председателя РО ООО «Молодежное Единство» Ленинградской области,
2001 – 2005: депутат муниципального собрания муниципального образования «Выборгский район Ленинградской области»,
2005 – 2009: депутат Совета депутатов муниципального образования «Выборгское городское поселение»,
2006 – 2010: председатель Общественной молодежной палаты при Законодательном Собрании Ленинградской области,
2007 – 2010: заместитель, первый заместитель руководителя Регионального исполкома Ленинградского областного регионального отделения Партии «Единая Россия»,
С марта 2010 по декабрь 2012 – советник департамента региональной политики, начальник департамента по работе с регионами Южного и Северо-Кавказского федеральных округов Управления Президента Российской Федерации по внутренней политике,
С декабря 2012 по февраль 2017: заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе,
С февраля 2017: заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе.
Награды: Почетная грамота Президента Российской Федерации; благодарность Президента Российской Федерации.
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Октябрь 2017
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