Андрей Турчак назначен исполняющим обязанности секретаря партии «Единая Россия»

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 12.10.2017 14:24

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев назначил Андрея Турчака исполняющим обязанности секретаря партии. Премьер-министр отметил, что впоследствии кандидатуру Андрея Турчака на эту должность рассмотрит съезд партии.

Ранее сегодня президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Андрея Турчака с поста губернатора Псковской области. Временно исполняющим обязанности главы региона назначен заместитель полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе Михаил Ведерников.

Анастасия Цепина