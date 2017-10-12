Исполняющим обязанности губернатора Псковской области назначен Михаил Ведерников

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 12.10.2017 14:18

Временно исполняющим обязанности главы региона назначен заместитель полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе Михаил Ведерников. Напомним, ранее сегодня президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Андрея Турчака с поста губернатора Псковской области.

Анастасия Цепина