Исполняющим обязанности губернатора Псковской области назначен Михаил Ведерников

Временно исполняющим обязанности главы региона назначен заместитель полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе Михаил Ведерников. Напомним, ранее сегодня президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Андрея Турчака с поста губернатора Псковской области.
Анастасия Цепина
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Октябрь 2017
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