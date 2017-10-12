Исполняющим обязанности губернатора Псковской области назначен Михаил Ведерников (видео)

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 12.10.2017 14:18

Временно исполняющим обязанности главы региона назначен заместитель полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе Михаил Ведерников.

Ранее он занимал должность заместителя полномочного представителя президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе. С ним встретился Владимир Путин. Михаил Ведерников родился в Ленинградской области в 1975 году. Был депутатом Выборгского района, председательствовал в Общественной молодёжной палате при ЗАК собрании Лен.области. Был в руководстве Ленинградского областного отделения партии «Единая Россия». В 2012 году стал заместителем полпреда президента в Северо-Кавказском федеральном округе. С февраля этого года был заместителем полпреда президента в Северо-Западном федеральном округе. Примечательно, что Михаил Ведерников возглавлял «Молодую гвардию» Ленинградской области. А, работая в партии «Единая Россия», отвечал за молодёжное направление в тот период, когда Андрей Турчак руководил «Молодой гвардией».

Напомним, ранее сегодня президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Андрея Турчака с поста губернатора Псковской области.

Анастасия Цепина, Надежда Прыгина