Исполняющим обязанности губернатора Псковской области назначен Михаил Ведерников (видео)

Временно исполняющим обязанности главы региона назначен заместитель полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе Михаил Ведерников.
Ранее он занимал должность заместителя полномочного представителя президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе. С ним встретился Владимир Путин. Михаил Ведерников родился в Ленинградской области в 1975 году. Был депутатом Выборгского района, председательствовал в Общественной молодёжной палате при ЗАК собрании Лен.области. Был в руководстве Ленинградского областного отделения партии «Единая Россия». В 2012 году стал заместителем полпреда президента в Северо-Кавказском федеральном округе. С февраля этого года был заместителем полпреда президента в Северо-Западном федеральном округе. Примечательно, что Михаил Ведерников возглавлял «Молодую гвардию» Ленинградской области. А, работая в партии «Единая Россия», отвечал за молодёжное направление в тот период, когда Андрей Турчак руководил «Молодой гвардией».
Напомним, ранее сегодня президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Андрея Турчака с поста губернатора Псковской области.
Анастасия Цепина, Надежда Прыгина
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