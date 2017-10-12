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Псковичи проверили свои знания на экономическом диктанте

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Категория: Вести-Псков
Создано 12.10.2017 14:04

Сегодня по всей России впервые стартовала образовательная акция - экономический диктант. В Пскове проверить свои силы пришли студенты, преподаватели, представители банковской сферы, бизнеса и пенсионеры. Участником мог стать любой желающий. Диктант состоит из двадцати пяти вопросов с вариантами ответов.

Упрощенный вариант теста для всех возрастных категорий можно пройти он-лайн на сайте «Общероссийского экономического общества» сегодня до полуночи. Организаторы уверяют, диктант поможет оценить и повысить свою экономическую грамотность и узнать, способны ли вы принять экономически правильные решения.

Екатерина Давыдова

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