Псковичи проверили свои знания на экономическом диктанте

Сегодня по всей России впервые стартовала образовательная акция - экономический диктант. В Пскове проверить свои силы пришли студенты, преподаватели, представители банковской сферы, бизнеса и пенсионеры. Участником мог стать любой желающий. Диктант состоит из двадцати пяти вопросов с вариантами ответов.
Упрощенный вариант теста для всех возрастных категорий можно пройти он-лайн на сайте «Общероссийского экономического общества» сегодня до полуночи. Организаторы уверяют, диктант поможет оценить и повысить свою экономическую грамотность и узнать, способны ли вы принять экономически правильные решения.
Екатерина Давыдова
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Октябрь 2017
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