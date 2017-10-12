Владимир Путин подписал указ об отставке Андрея Турчака с поста губернатора Псковской области

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 12.10.2017 13:52

Глава государства подписал указ, в соответствии с которым Андрей Турчак освобождён от должности губернатора Псковской области по собственному желанию. Как сообщает пресс-служба Кремля, сегодня Владимир Путин провёл рабочую встречу с Михаилом Ведерниковым, в ходе которой информировал о решении назначить его временно исполняющим обязанности губернатора Псковской области.

Анастасия Цепина