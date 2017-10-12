Пять человек претендуют на пост главы администрации Пскова

Они подали документы в конкурсную комиссию, которая завершила приём заявок. Среди кандидатов - исполняющий обязанности главы администрации Игорь Калашников, предприниматели Иван Мешков, Вадим Петрухин и Андрей Горюнов, депутат Городской Думы Сергей Фёдоров.
В Пскове глава администрации выбирается на конкурсной основе специальной комиссией, окончательное решение - за депутатами Городской Думы. Ольга Федорова: «Заседание конкурсной комиссии состоится 20 декабря в два этапа: один этап - заочный, на котором будут проверены документы, пройдет собеседование, которое тоже будет частью квалификационного испытания. После все претенденты, независимо от выставленных баллов, будут представлены на Городскую Думу для голосования депутатам».
Иван Павлов
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