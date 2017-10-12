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Пять человек претендуют на пост главы администрации Пскова

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Категория: Вести-Псков
Создано 12.10.2017 11:55

Они подали документы в конкурсную комиссию, которая завершила приём заявок. Среди кандидатов - исполняющий обязанности главы администрации Игорь Калашников, предприниматели Иван Мешков, Вадим Петрухин и Андрей Горюнов, депутат Городской Думы Сергей Фёдоров.

В Пскове глава администрации выбирается на конкурсной основе специальной комиссией, окончательное решение - за депутатами Городской Думы. Ольга Федорова: «Заседание конкурсной комиссии состоится 20 декабря в два этапа: один этап - заочный, на котором будут проверены документы, пройдет собеседование, которое тоже будет частью квалификационного испытания. После все претенденты, независимо от выставленных баллов, будут представлены на Городскую Думу для голосования депутатам».

Иван Павлов

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