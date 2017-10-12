Александр Котов проверил, как идут завершающие работы в доме на Индустриальной, 6А

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 12.10.2017 12:43

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов проинспектировал, как идут технические работы в доме на Индустриальной, 6А в Пскове. Спикер регионального парламента встретился с инвестором и дольщиками, пострадавшими от недобросовестного застройщика. Напомним, по договору долевого строительства многоэтажка должна быть сдана ещё летом 2015 года. Однако застройщик объявил о проблемах с финансированием. При посредничестве областных властей работы удалось возобновить этой осенью.

Ирина Коваленко, Денис Алексеев