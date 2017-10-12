В Псковской области снизилась заболеваемость туберкулёзом и смертность от него. Рассказал на пресс-конференции главврач противотуберкулёзного диспансера Сергей Богатин. По сравнению с прошлым годом показатели заболеваемости снизились на 4 процента, смертности - почти на 2.
Тем не менее, медики призывают псковичей тщательнее следить за своим здоровьем. От туберкулёза никто не застрахован. Палочка передаётся воздушным путём. Специалисты рекомендует проходить флюорографию хотя бы раз в 2 года. Направление можно получить без очереди в поликлинике в доврачебном кабинете. Кроме того, в конце октября в Пскове начнут работать передвижные флюорографы.
Наталья Барарь
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Октябрь 2017
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