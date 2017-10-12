В ритме вальса: необычным способом сотрудники ГИБДД напомнили псковичам о правилах безопасности

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 12.10.2017 12:35

В Пскове на улице Пушкина прошёл танцевальный флешмоб. Причём вальсировали пары в светящейся одежде. Таким необычным способом сотрудники ГИБДД хотели привлечь внимание жителей нашего города к проблемам травматизма на дорогах и напомнить, что в тёмное время суток необходимо носить светоотражатели.

Дина Перевозчикова