От открытки до коллекции одежды: корреспондент «Вести-Псков» побывала в роли дизайнера

Всё больше выпускников выбирают профессию дизайнера. В Псковском политехническом колледже есть два отделения: дизайн в искусстве и культуре и ландшафтный дизайн. Обучение начинают с азов. За 4 года ребята осваивают различные техники: от коллажа и объёмной открытки до создания коллекции одежды и росписи керамической посуды.
Наша коллега Дина Перевозчикова тоже попробовала себя в этом направлении. Что из этого получилось, увидим в эту субботу в программе "В чужом деле".
Дина Перевозчикова
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Октябрь 2017
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