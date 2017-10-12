От открытки до коллекции одежды: корреспондент «Вести-Псков» побывала в роли дизайнера

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 12.10.2017 12:33

Всё больше выпускников выбирают профессию дизайнера. В Псковском политехническом колледже есть два отделения: дизайн в искусстве и культуре и ландшафтный дизайн. Обучение начинают с азов. За 4 года ребята осваивают различные техники: от коллажа и объёмной открытки до создания коллекции одежды и росписи керамической посуды.

Наша коллега Дина Перевозчикова тоже попробовала себя в этом направлении. Что из этого получилось, увидим в эту субботу в программе "В чужом деле".

Дина Перевозчикова