Подробности Категория: Вести-Псков Создано 12.10.2017 12:30

В Печорском районе подходит к концу этнографический пленэр "Русские Сето". В течение десяти дней художники из Пскова, Москвы, Петербурга и Великого Новгорода работали в деревне Сигово. Чем пейзажи области и мир малочисленного народа Сето привлекают художников со всей России?

Дина Перевозчикова, Денис Алексеев