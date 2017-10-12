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В Печорском районе завершается этнографический пленэр "Русские Сето"

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Категория: Вести-Псков
Создано 12.10.2017 12:30

В Печорском районе подходит к концу этнографический пленэр "Русские Сето". В течение десяти дней художники из Пскова, Москвы, Петербурга и Великого Новгорода работали в деревне Сигово. Чем пейзажи области и мир малочисленного народа Сето привлекают художников со всей России?

Дина Перевозчикова, Денис Алексеев

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