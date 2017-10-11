Представители силовых структур из разных городов России приняли участие в турнире по стрельбе

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 12.10.2017 10:44

Полсотни представителей силовых структур из разных городов России боролись за звание лучшего стрелка. Турнир по практической стрельбе, который организовала Псковская федеральная служба безопасности, проходит уже третий раз. Соревнования посвящены погибшим при исполнении служебного долга сотрудникам регионального ФСБ Сергею Лобазкину и Андрею Павлову.

Алина Чабан, Тигран Гаспарян