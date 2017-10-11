При перинатальном центре в Пскове будет создан попечительский совет

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 11.10.2017 22:44

Общественный совет при Госкомитете здравоохранения области провёл сегодня выездное заседание в Псковском перинатальном центре. Причиной послужило письмо, которое в одной из социальных сетей опубликовала наша коллега-журналистка, а после растиражировали местные СМИ. Молодая мама обвинила персонал перинатального центра в хамстве и непрофессионализме.

Ирина Медвёдкина, Александр Калинин