Пациенты и медперсонал Псковского перинатального центра пытаются наладить диалог

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 11.10.2017 19:01

Общественный совет при Облздраве выслушал сегодня мнения пациентов и медперсонала Псковского перинатального центра.

Члены совета попытались найти пути решения конфликта, который разгорелся после публикации в соцсетях рассказа о родах в Перинатальном центре нашей коллеги, псковской журналистки.

Напомним, что молодая мама написала, что столкнулась в роддоме с хамством, халатностью и непрофессионализмом. Участники совета делились мнениями в течение нескольких часов. В результате решили, что обеспечить диалог между пациентками и медперсоналом поможет общественный или попечительский совет при учреждении. Кроме этого, нужно вернуть школу молодых мам. Она, вероятнее, начнет работу уже в новом здании роддома. А заместитель председателя Комитета по здравоохранению Надежда Рагозина отметила, что всегда сложно найти правду в ситуации, когда слова одной стороны идут против другой. И разрешить этот спор может только установка в учреждении видеокамер.

Ирина Медвёдкина