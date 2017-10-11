logo_rss logo_vk logo_ok logo_facebook logo_twitter logo_youtube logo_rss logo_instagram
Главная > Новости > Вести-Псков
 
 
 

Пациенты и медперсонал Псковского перинатального центра пытаются наладить диалог

  • Печать
Подробности
Категория: Вести-Псков
Создано 11.10.2017 19:01

Общественный совет при Облздраве выслушал сегодня мнения пациентов и медперсонала Псковского перинатального центра.
Члены совета попытались найти пути решения конфликта, который разгорелся после публикации в соцсетях рассказа о родах в Перинатальном центре нашей коллеги, псковской журналистки.

Напомним, что молодая мама написала, что столкнулась в роддоме с хамством, халатностью и непрофессионализмом. Участники совета делились мнениями в течение нескольких часов. В результате решили, что обеспечить диалог между пациентками и медперсоналом поможет общественный или попечительский совет при учреждении. Кроме этого, нужно вернуть школу молодых мам. Она, вероятнее, начнет работу уже в новом здании роддома. А заместитель председателя Комитета по здравоохранению Надежда Рагозина отметила, что всегда сложно найти правду в ситуации, когда слова одной стороны идут против другой. И разрешить этот спор может только установка в учреждении видеокамер.

Ирина Медвёдкина

SocButtons v1.5
 

Лента новостей

Новое видео

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Видео

  • 1
  • 2
  • 3

Новости

 
 

Как Вы относитесь к запрету на продажу алкоголя лицам до 21 года в Псковской области?

Октябрь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
В рифму
Kinza
Хлебосол
соавтор
Россия 1
Россия 24
Радио России Радио Маяк