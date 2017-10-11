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Параметры нового моста, который входит в проект Северного обхода, будут скорректированы

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Категория: Вести-Псков
Создано 11.10.2017 18:49

Об этом заявил сегодня заместитель губернатора Александр Кузнецов. Это связано с тем, что проектировщики допустили ошибки в определении грунтов в месте строительства. Поэтому при возведении новой переправы, возможно, поменяются высота и параметры опор.

Однако расположение и характеристики моста останутся прежними. За это время строители смогут накопить нужное количество материалов и металлоконструкций. Сейчас подрядчик продолжает отсыпку дорожной развязки в районе деревни Хотицы и в ближайшее время приступит к переносу инженерных сетей: газопровода и высоковольтной линии, которые мешают строительству. Ранее эти работы были отложены из-за задержек с финансированием.

Андрей Удалов

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