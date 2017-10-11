В Пскове мошенники собирают деньги за участие в конкурсе «Маленький чемпион»

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 11.10.2017 18:45

В Пскове мошенники просят деньги за участие в «Маленьком чемпионе». Как сообщает организатор конкурса - газета «Комсомольская правда» - злоумышленники представляются кураторами по сбору денег и предлагают перевести им взнос на карту. А это – две тысячи триста рублей. Когда на самом деле оргвзнос составляет всего триста.

В "Комсомолке" отметили, что есть два способа оплаты: лично в бухгалтерии и через банк на расчётный счёт организации. Если кто-то предлагает иной способ оплаты, срочно свяжитесь с редакцией по телефону 57-39-97 или отправьте личное сообщение в группу издания, чтобы скорее вычислить мошенников.

Кирилл Радион