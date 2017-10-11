С аллигаторами пришлось соревноваться псковскому гребцу Павлу Сорину на Чемпионате мира в США

Об этом он сегодня рассказал на пресс-конференции. Спортсмен выступил в составе мужской парной четверки. Сборной России по академической гребле удалось выполнить поставленную на чемпионате задачу завоевать серебро и бронзу и занять десятое место.
Напомню в копилке Павла Сорина уже немало медалей, он чемпион России и Европы. По его словам Чемпионат мира на данный момент был самым тяжелым испытанием. Бороться за победу пришлось в экстремальных условиях, в канале, на котором проходили соревнования, плавали хищники.
Наталья Барарь
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Октябрь 2017
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