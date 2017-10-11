logo_rss logo_vk logo_ok logo_facebook logo_twitter logo_youtube logo_rss logo_instagram
Главная > Новости > Вести-Псков
 
 
 

Как предотвратить вовлечение детей в преступную среду? Обсудим в эфире "Стартовой площадки" на "Радио России-Псков" 12 октября с 7.20

  • Печать
Подробности
Категория: Вести-Псков
Создано 11.10.2017 17:19

Как предотвратить вовлечение детей в преступную среду? Обсудим в эфире По данным регионального УМВД, в этом году в отношении несовершеннолетних совершено более 100 преступлений. 12 октября в эфире «Стартовой площадки» расскажем, как защитить подростков от криминальных действий, как предупредить подобные правонарушения, как предотвратить вовлечение детей в преступную среду.

В студию придут уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталья Соколова и инспектор по особым поручениям отделения по делам несовершеннолетних УМВД России по Псковской области Ирина Борисова.

Слушайте 12 октября с 7.20. Звоните, присоединяйтесь к нашему разговору и задавайте вопросы по телефону прямого эфира 62-80-30.

SocButtons v1.5
 

Лента новостей

Новое видео

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Видео

  • 1
  • 2
  • 3

Новости

 
 

Как Вы относитесь к запрету на продажу алкоголя лицам до 21 года в Псковской области?

Октябрь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
Хлебосол
Kinza
В рифму
соавтор
Россия 1
Россия 24
Радио России Радио Маяк