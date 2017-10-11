По данным регионального УМВД, в этом году в отношении несовершеннолетних совершено более 100 преступлений. 12 октября в эфире «Стартовой площадки» расскажем, как защитить подростков от криминальных действий, как предупредить подобные правонарушения, как предотвратить вовлечение детей в преступную среду.
В студию придут уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталья Соколова и инспектор по особым поручениям отделения по делам несовершеннолетних УМВД России по Псковской области Ирина Борисова.
Слушайте 12 октября с 7.20. Звоните, присоединяйтесь к нашему разговору и задавайте вопросы по телефону прямого эфира 62-80-30.
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Октябрь 2017
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