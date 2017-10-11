Подробности Категория: Вести-Псков Создано 11.10.2017 16:44

Сегодня состоялась общественная проверка Псковского перинатального центра. Поводом для нее стал пост в интернете псковской журналистки Ольги Лосской, где девушка дала негативную оценку как качества оказания медпомощи в псковском роддоме, так и отношения к роженицам.

Свою правоту Ольга собирается доказывать через суд. О результатах общественной проверки и планах по улучшению родовспоможения в Псковском перинатальном центре поговорим в программе "Постфактум".

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