В заключительный день российско-белорусских учений в Стругах Красных прошли стрельбы

Сегодня - заключительный день совместных российско-белорусских учений. Военные уже отработали десантирование, захват аэродрома. Сегодня на полигоне в Стругах Красных стрельбы. На месте работает наш корреспондент Кирилл Михайлов.
Кирилл Михайлов: «Надо сказать, что грохотало, как надо. И из гранатомётов, и из БТРов, задействованы были силы ПВО. Сейчас первый этап завершён. Все погрузились в БТР и перемещаются в тыл. Будем наблюдать, что там происходит. Мы пообщались с военными, и они дают положительную оценку этим учениям».
Кирилл Радион
|
Октябрь 2017
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31
|1
|2
|3
|4
|5