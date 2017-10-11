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В заключительный день российско-белорусских учений в Стругах Красных прошли стрельбы

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Категория: Вести-Псков
Создано 11.10.2017 15:10

Сегодня - заключительный день совместных российско-белорусских учений. Военные уже отработали десантирование, захват аэродрома. Сегодня на полигоне в Стругах Красных стрельбы. На месте работает наш корреспондент Кирилл Михайлов.

Кирилл Михайлов: «Надо сказать, что грохотало, как надо. И из гранатомётов, и из БТРов, задействованы были силы ПВО. Сейчас первый этап завершён. Все погрузились в БТР и перемещаются в тыл. Будем наблюдать, что там происходит. Мы пообщались с военными, и они дают положительную оценку этим учениям».

Кирилл Радион

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