В Пскове обсудили, как защитить детей от криминала

Как защитить детей от криминала, обсудили на очередном координационном совещании по обеспечению правопорядка в администрации Псковской области. По данным регионального УМВД, в этом году в отношении несовершеннолетних совершено 109 преступлений. Особую тревогу вызывают преступления против половой неприкосновенности детей - почти треть из общего числа.
В связи с этим, доложили представители Управления, особое внимание уделяется работе с лицами, уже судимыми за подобные преступления. На учёте в регионе стоят 753 поднадзорных. Также на совещании затронули тему молодёжной субкультуры с аббревиатурой АУЕ, которая расшифровывается как "арестантский уклад един". Движение культивирует понятия и законы криминального мира. В Пскове оно активно не распространено, тем не менее, уже заявило о себе.
Ирина Коваленко
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Октябрь 2017
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