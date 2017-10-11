logo_rss logo_vk logo_ok logo_facebook logo_twitter logo_youtube logo_rss logo_instagram
Главная > Новости > Вести-Псков
 
 
 

В Пскове обсудили, как защитить детей от криминала

  • Печать
Подробности
Категория: Вести-Псков
Создано 11.10.2017 13:16

Как защитить детей от криминала, обсудили на очередном координационном совещании по обеспечению правопорядка в администрации Псковской области. По данным регионального УМВД, в этом году в отношении несовершеннолетних совершено 109 преступлений. Особую тревогу вызывают преступления против половой неприкосновенности детей - почти треть из общего числа.

В связи с этим, доложили представители Управления, особое внимание уделяется работе с лицами, уже судимыми за подобные преступления. На учёте в регионе стоят 753 поднадзорных. Также на совещании затронули тему молодёжной субкультуры с аббревиатурой АУЕ, которая расшифровывается как "арестантский уклад един". Движение культивирует понятия и законы криминального мира. В Пскове оно активно не распространено, тем не менее, уже заявило о себе.

Ирина Коваленко

SocButtons v1.5
 

Лента новостей

Новое видео

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Видео

  • 1
  • 2
  • 3

Новости

 
 

Как Вы относитесь к запрету на продажу алкоголя лицам до 21 года в Псковской области?

Октябрь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
Kinza
Хлебосол
В рифму
соавтор
Россия 1
Россия 24
Радио России Радио Маяк