В Хиловской основной школе ученики остались без горячего питания

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 11.10.2017 13:11

В школе есть и кухня, и столовая, но готовить для ребят некому: единственный повар уволился по окончании прошлого учебного года. Часть школьников на большой перемене ходят обедать домой, но многие из ребят не имеют такой возможности, 17 учеников приезжают в школу из других деревень. Всего же здесь учится 43 ребёнка.

Надежда Корнильева: «У меня ребёнок приезжает домой пол четвёртого. Есть дети, которые с Соснового Бора, с Болот ездят. Они еще позднее приезжают. Даю с собой ему бутерброды: сыр, колбаса, хлеб. Чай мы в класс покупаем. Чай, сахар, чтобы учительница хотя бы горячим чаем напоила. Это желудки будут посажены». Заведующая школой Галина Балбышева рассказала, что нового повара пытаются найти с лета, но из-за маленькой зарплаты (в вычетом налога – это не более семи тысяч рублей) вакантное место пока так и пустует. Альтернативный вариант – подвоз обедов из санатория «Хилово», но для этого необходимо решить вопрос с финансированием доставки горячего питания. Своих средств на оплату этой услуги у школы нет. Галина Балбышева: «Разговаривали с местным населением, вот еще две женщины подойдут, с ними переговорим. Будем выходить на курорт «Хилово». В организации питания они не отказывают, помощь окажут. Проблема решается, пути ищем, конечно».

Ирина Коваленко