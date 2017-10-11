Под видом социальных работников к пожилым псковичам приходят мошенники

Как нам рассказал начальник Управления соцзащиты по Псковской области Армен Мнацаканян, ему известно о трех таких случаях. К счастью, пенсионеры оказались бдительными и не пустили в квартиру подозрительных личностей.
В связи с этим специалисты просят жителей области быть внимательнее и помнить: социальное обслуживание на дому согласно закону носит исключительно заявительный характер. То есть, если гражданин лично не обратился в ведомство, к нему никто не придёт. Кроме того, у каждого сотрудника соцзащиты есть удостоверение, оно обязательно должно быть предъявлено по требованию. Армен Мнацаканян: «Надо спрашивать фамилию, имя, отчество. Позвонить даже в наше Управление 69-99-80 или 69-99-98 и спросить, например, можно ли узнать, работает ли такой сотрудник в вашем Центре социального обслуживания, например, города Пскова, Невельского района, Пустошкинского... Мы это быстро всё узнаем».
Виктория Парфенова
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Октябрь 2017
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