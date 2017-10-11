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Комитету по транспорту поручено разработать регламент по перевозке сыпучих стройматериалов

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Категория: Вести-Псков
Создано 11.10.2017 12:56

Разработать регламент по перевозке песка, щебня и иных сыпучих материалов поручил Комитету по транспорту заместитель губернатора Александр Кузнецов. Это вызвано многочисленными жалобами псковичей на оставленную грузовиками грязь на городских магистралях. Особенно это актуально для улиц, рядом с которыми идёт строительство домов.

Кроме того, администрация города обяжет застройщиков предусмотреть места для мойки колес строительной техники. Госкомитету по транспорту Кузнецов поручил разработать регламент, согласно которому стройфирмы также будут нести ответственность за то, в каком виде к ним доставляются стройматериалы.

Кирилл Радион

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