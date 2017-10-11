Псковский пауэрлифтер Владислав Бородий установил новый рекорд России

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 11.10.2017 12:36

Золотую и серебряную медали и звание «Элита России» привёз с чемпионата Восточной Европы по пауэрлифтингу пскович Владислав Бородий. Однако особо спортсмен гордится другим своим достижением. В жиме штанги лёжа в весовой категории до 90 килограммов он установил новый рекорд России.

Виктория Писукова, Сергей Дьяков