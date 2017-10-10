Одна из проблем лечения онкологии в регионе - дефицит специалистов

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 10.10.2017 17:19

В Псковской области онкобольные женщины чаще умирают от рака молочной железы, а мужчины от рака лёгких. Это самые распространённые виды онкозаболеваний среди жителей нашего региона. Статистику сегодня озвучила на видеоконференции делегация медиков под руководством главного внештатного онколога Северо-Запада.

В Псковской области на сто тысяч населения приходится сто двадцать шесть летальных исходов от того или иного вида рака. Этот показатель выше, чем средний по стране. В два раза чаще от онкологии умирают мужчины. Озвучили и основные причины заболевания раком. Это, в первую очередь, курение. Рак лёгких встречается и у женщин, но в восьмидесяти процентах именно он причина смерти среди мужчин. Также на семинаре обсудили и проблемы выявления рака на ранних стадиях и его дальнейшее лечение. Улучшить показатели статистики должен новый Псковский онкоцентр. Но после его осмотра, делегация медиков выявила ряд проблем. Президент Ассоциации онкологов Северо-Запада, Алексей Беляев, отметил, что «дефицит специалистов во всей отрасли - это стратегическая проблема. Низкая квалификация - это тоже общая проблема везде. Подъёмом и повышением квалификации в регионе никто не занимается».

Алина Чабан