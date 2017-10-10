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Десантники России и Белоруссии сообща одолели условного противника

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Категория: Вести-Псков
Создано 10.10.2017 17:09

Десантирование и штурм укреплённого пункта отрабатывали сегодня десантники из России и Белоруссии на полигоне Кислово. Противника сначала обнаружила разведка, которая доложила о расположении укреплённого района. На площадку приземления десантировались около трёхсот бойцов, которые в течение нескольких минут перешли в атаку при поддержке техники и авиации. Российские и белорусские подразделения атаковали позиции на разных флангах.

После непродолжительного боя противник был вынужден отступить.

Иван Павлов

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