Десантники России и Белоруссии сообща одолели условного противника

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 10.10.2017 17:09

Десантирование и штурм укреплённого пункта отрабатывали сегодня десантники из России и Белоруссии на полигоне Кислово. Противника сначала обнаружила разведка, которая доложила о расположении укреплённого района. На площадку приземления десантировались около трёхсот бойцов, которые в течение нескольких минут перешли в атаку при поддержке техники и авиации. Российские и белорусские подразделения атаковали позиции на разных флангах.

После непродолжительного боя противник был вынужден отступить.

Иван Павлов